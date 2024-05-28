Нидерланды предложили по частям собрать систему ПВО Patriot для Украины

Нидерланды предложили странам-партнёрам необычную схему для передачи хотя бы одной системы ПВО Patriot на Украину. Машину хотят собрать по частям, запросив у союзников различные комплектующие. Большую часть деталей готовы предоставить сами голландцы.

"Мы обсуждаем с партнёрами вопрос сбора системы Patriot и призываем другие страны, у которых есть возможности для этого, присоединиться к нему, — сообщила журналистам и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.