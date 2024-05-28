Нидерланды предложили по частям собрать систему ПВО Patriot для Украины
Нидерланды предложили странам-партнёрам необычную схему для передачи хотя бы одной системы ПВО Patriot на Украину. Машину хотят собрать по частям, запросив у союзников различные комплектующие. Большую часть деталей готовы предоставить сами голландцы.
"Мы обсуждаем с партнёрами вопрос сбора системы Patriot и призываем другие страны, у которых есть возможности для этого, присоединиться к нему, — сообщила журналистам и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Ранее Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot, предназначенные для размещения в Харьковской области. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетовал, что, добиваясь поставок систем ПВО Patriot от Запада, он вынужден "биться головой о стену". Принесли эти усилия результаты или нет, пока не известно. Пока же Армия России, судя по сводкам Минобороны от середины мая, уничтожила целый дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции в зоне СВО.
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