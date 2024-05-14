"Наши стали активно их выбивать": Названо самое дефицитное оружие у ВСУ

Украинские войска испытывают дефицит в системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. При этом он отметил, что проблем с боеприпасами у противника не наблюдается.

"Не хватает ПВО, потому что наши стали более активно их выбивать. По этой причине повысилась и эффективность наших ударов", — сказал специалист в беседе с "Лентой.ру".

Судя по интенсивности обстрелов, включая мирные российские города, у ВСУ весьма неплохо обстоят дела с боеприпасами, добавил Дандыкин. В частности, по его словам, у противника хватает управляемых бомб, ракет и реактивных снарядов.