В ВСУ объяснили, почему не смогут сбить все российские ракеты

Как он указал, Россия обладает таким большим количеством ракет, что бессмысленно пытаться все их сбивать. При этом Киев не может позволить себе истощить бесценные запасы ракет ПВО, заметил Евлаш, добавив, что, если Украина попытается их сбить, у неё не будет достаточно ЗРК Patriot. По его словам, поскольку Киев располагает ограниченным числом комплексов ПВО, украинские ВВС применяют их "нестандартными способами" — постоянно перевозят их по стране, чтобы адаптироваться к действиям России, а также снизить вероятность их обнаружения и уничтожения силами ВС РФ.