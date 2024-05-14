В ВСУ объяснили, почему не смогут сбить все российские ракеты
В ВСУ заявили, что не имеют достаточно средств ПВО, чтобы сбить все ракеты РФ
ВСУ заявили, что не смогут сбить все ракеты Российской армии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
У Украины нет достаточного количества ракет и ПВО, чтобы сбить все снаряды Армии РФ. Такое заявление сделал представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в комментарии газете The New York Times.
Как он указал, Россия обладает таким большим количеством ракет, что бессмысленно пытаться все их сбивать. При этом Киев не может позволить себе истощить бесценные запасы ракет ПВО, заметил Евлаш, добавив, что, если Украина попытается их сбить, у неё не будет достаточно ЗРК Patriot. По его словам, поскольку Киев располагает ограниченным числом комплексов ПВО, украинские ВВС применяют их "нестандартными способами" — постоянно перевозят их по стране, чтобы адаптироваться к действиям России, а также снизить вероятность их обнаружения и уничтожения силами ВС РФ.
Ранее ВС России уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства прямо на боевой позиции. Также удар был нанесён по складу авиасредств поражения Воздушных сил Украины и цеху производства ударных БПЛА.