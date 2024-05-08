Румыния заявила о готовности обсудить вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot

Власти Румынии готовы обсудить вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис после встречи с американским коллегой Джо Байденом.

"Президент Байден задал этот вопрос [о передаче ЗРК Patriot], и я сказал, что открыт к обсуждению этого вопроса, что значит, что я должен буду обсудить этот вопрос дома, в Верховном совете обороны страны, как поставить эту проблему, что мы можем предложить и, конечно, что можем получить взамен", — сказал Йоханнис.

Румынский лидер дополнил, что оставлять свою страну без средств ПВО неприемлемо. По его мнению, решение будет найдено. Он уточнил, что речь идёт об одной системе Patriot.