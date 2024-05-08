Румыния заявила о готовности обсудить вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot
Президент Йоханнис: Румыния рассмотрит вопрос поставки ЗРК Patriot Украине
Власти Румынии готовы обсудить вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис после встречи с американским коллегой Джо Байденом.
"Президент Байден задал этот вопрос [о передаче ЗРК Patriot], и я сказал, что открыт к обсуждению этого вопроса, что значит, что я должен буду обсудить этот вопрос дома, в Верховном совете обороны страны, как поставить эту проблему, что мы можем предложить и, конечно, что можем получить взамен", — сказал Йоханнис.
Румынский лидер дополнил, что оставлять свою страну без средств ПВО неприемлемо. По его мнению, решение будет найдено. Он уточнил, что речь идёт об одной системе Patriot.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял о нехватке поставок средств противовоздушной обороны от Запада. Так, 8 апреля он признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал западных партнёров Незалежной поставить больше систем ПВО. Чуть позже Зеленский назвал минимальное количество зенитных ракетных комплексов Patriot, которые нужны киевскому режиму. Как он заявил, Украине требуется минимум семь таких систем.
Shutterstock / FOTODOM