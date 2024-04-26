В Белом доме заявили, что у США пока нет свободных Patriot для Киева

"Американские Patriot развёрнуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим [Вооружённым силам Украины] ", — отметил он в беседе с MSNBC.

В то же время, по словам Салливана, Вашингтон планирует убедить европейских союзников отправить на Украину имеющиеся у них средства противовоздушной обороны. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что Штаты надеются найти государства, которые поддержат передачу собственных систем ПВО Patriot Киеву. После встречи стран – доноров военной помощи ВСУ он попросил не относиться к данным комплексам как к "волшебной пилюле", которая может серьёзно поменять ситуацию на поле боя. По словам Остина, западные страны попробуют отправить Киеву дополнительные ЗРК, однако уверенности в успехе нет.