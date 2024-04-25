Греция не станет отправлять Киеву С-300 и Patriot, несмотря на уговоры союзников

Афины не станут отправлять Киеву комплексы С-300 или Patriot, о чём ранее просили союзники. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot", — заявил премьер-министр в интервью для телеканала Skai, комментируя сведения о том, что Афины намерены отправить данные комплексы Киеву.

Он пояснил, что выпрашиваемые для Украины комплексы крайне нужны для защиты самой Греции, поэтому Киеву они поставлены не будут. По словам Мицотакиса, Афины и так достаточно помогают Незалежной, передавая "оборонные материалы".