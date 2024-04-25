Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 19:40

Греция не станет отправлять Киеву С-300 и Patriot, несмотря на уговоры союзников

Премьер Греции Мицотакис: Афины не отправят Киеву С-300 по просьбе союзников

ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Афины не станут отправлять Киеву комплексы С-300 или Patriot, о чём ранее просили союзники. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot", — заявил премьер-министр в интервью для телеканала Skai, комментируя сведения о том, что Афины намерены отправить данные комплексы Киеву.

Он пояснил, что выпрашиваемые для Украины комплексы крайне нужны для защиты самой Греции, поэтому Киеву они поставлены не будут. По словам Мицотакиса, Афины и так достаточно помогают Незалежной, передавая "оборонные материалы".

Греки вышли на митинг против военных планов США, НАТО и ЕС
Греки вышли на митинг против военных планов США, НАТО и ЕС

Напомним, что американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса увеличить поставки оружия для Украины. Госсекретарь США даже предъявил ультиматум в несколько дней.

Оксана Попова
  • Новости
  • Греция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров