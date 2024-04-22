Греки вышли на митинг против военных планов США, НАТО и ЕС

В Афинах, у здания греческого Минобороны, прошёл многотысячный митинг. Как сообщается на сайте Компартии Греции (КПГ), собравшиеся граждане выступали против военных планов Соединённых Штатов, Североатлантического альянса и Европейского Союза.

Представители КПГ рассказали, что участники 41-го Марафонского марша мира прошли десятки километров из города Марафон в Афины. Данное мероприятие прошло в рамках Дня общенациональных антиимпериалистических действий.

В акции протеста пришли поучаствовать несколько сотен человек. Стоит отметить, что впоследствии к зданию греческого оборонного ведомства в Афинах пришли несколько тысяч протестующих.

"Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО" — вот некоторые из лозунгов, которые скандировали демонстранты", — говорится в сообщении на портале.