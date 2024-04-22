Греки вышли на митинг против военных планов США, НАТО и ЕС
У здания Минобороны Греции прошла акция против военных планов США, НАТО и ЕС
У здания Минобороны Греции прошла акция против военных планов США, НАТО и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Афинах, у здания греческого Минобороны, прошёл многотысячный митинг. Как сообщается на сайте Компартии Греции (КПГ), собравшиеся граждане выступали против военных планов Соединённых Штатов, Североатлантического альянса и Европейского Союза.
Представители КПГ рассказали, что участники 41-го Марафонского марша мира прошли десятки километров из города Марафон в Афины. Данное мероприятие прошло в рамках Дня общенациональных антиимпериалистических действий.
В акции протеста пришли поучаствовать несколько сотен человек. Стоит отметить, что впоследствии к зданию греческого оборонного ведомства в Афинах пришли несколько тысяч протестующих.
"Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО" — вот некоторые из лозунгов, которые скандировали демонстранты", — говорится в сообщении на портале.
Ранее Life.ru писал, что в другой южной европейской стране — Италии — летом прошлого года состоялось похожее мероприятие, в рамках которого местные жители выразили недовольство решениями западных политических объединений. Тогда сообщалось, что в Риме прошёл масштабный антиправительственный митинг против политики Евросоюза и НАТО в отношении России.