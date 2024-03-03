В центре Парижа прошла манифестация против отправки французских войск в зону проведения Россией специальной военной операции на Украине. Как передаёт ТАСС, мероприятие состоялось на площади Вобан, расположенной в историческом седьмом округе столицы Пятой республики.

В Париже на митинге против отправки войск на Украину в клочья порвали флаг ЕС. Видео © X / Patricia

Митинг прошёл по призыву лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо. Он заявил, что собравшиеся на площади пришли сказать, что они не согласны с эскалацией украинского конфликта.

"Депутаты должны потребовать обсуждения этого вопроса в парламенте и проведения голосования, как это установлено французской конституцией", — заявил политик в интервью журналистам.

Стоит отметить, что участники акции разорвали флаги Евросоюза и Североатлантического альянса, а также выкрикивали лозунги, связанные с выходом Франции из этих политических объединений. По словам Филиппо, Брюссель постоянно подталкивает Париж к военным действиям и ищет врагов.