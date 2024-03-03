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2 марта, 23:15

В Париже на митинге против отправки войск на Украину в клочья порвали флаг ЕС

В центре Парижа прошёл митинг против возможной отправки войск на Украину

В центре Парижа прошла манифестация против отправки французских войск в зону проведения Россией специальной военной операции на Украине. Как передаёт ТАСС, мероприятие состоялось на площади Вобан, расположенной в историческом седьмом округе столицы Пятой республики.

В Париже на митинге против отправки войск на Украину в клочья порвали флаг ЕС. Видео © X / Patricia

Митинг прошёл по призыву лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо. Он заявил, что собравшиеся на площади пришли сказать, что они не согласны с эскалацией украинского конфликта.

"Депутаты должны потребовать обсуждения этого вопроса в парламенте и проведения голосования, как это установлено французской конституцией", — заявил политик в интервью журналистам.

Стоит отметить, что участники акции разорвали флаги Евросоюза и Североатлантического альянса, а также выкрикивали лозунги, связанные с выходом Франции из этих политических объединений. По словам Филиппо, Брюссель постоянно подталкивает Париж к военным действиям и ищет врагов.

Также сообщается, что протестующие принесли с собой плакаты, содержащие призывы прекратить накачивать киевский режим оружием. Помимо того, митингующие выступили за мирное урегулирование конфликта.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. После этого в Швеции, Германии, Польше и Соединённом Королевстве заявили, что не будут отправлять своих военных в зону специальной военной операции.

Обложка ©

Х / Patricia

Алексей Соловьёв
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