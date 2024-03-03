В Париже на митинге против отправки войск на Украину в клочья порвали флаг ЕС
В центре Парижа прошёл митинг против возможной отправки войск на Украину
В центре Парижа прошла манифестация против отправки французских войск в зону проведения Россией специальной военной операции на Украине. Как передаёт ТАСС, мероприятие состоялось на площади Вобан, расположенной в историческом седьмом округе столицы Пятой республики.
В Париже на митинге против отправки войск на Украину в клочья порвали флаг ЕС. Видео © X / Patricia
Митинг прошёл по призыву лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо. Он заявил, что собравшиеся на площади пришли сказать, что они не согласны с эскалацией украинского конфликта.
"Депутаты должны потребовать обсуждения этого вопроса в парламенте и проведения голосования, как это установлено французской конституцией", — заявил политик в интервью журналистам.
Стоит отметить, что участники акции разорвали флаги Евросоюза и Североатлантического альянса, а также выкрикивали лозунги, связанные с выходом Франции из этих политических объединений. По словам Филиппо, Брюссель постоянно подталкивает Париж к военным действиям и ищет врагов.
Также сообщается, что протестующие принесли с собой плакаты, содержащие призывы прекратить накачивать киевский режим оружием. Помимо того, митингующие выступили за мирное урегулирование конфликта.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. После этого в Швеции, Германии, Польше и Соединённом Королевстве заявили, что не будут отправлять своих военных в зону специальной военной операции.
Х / Patricia