Масштабный митинг в поддержку России и против НАТО прошёл в Риме
В акции приняло участие порядка 20 тысяч человек. Обложка © Twitter / GiuseppeConteIT
Масштабный антиправительственный митинг прошёл в Риме против политики Евросоюза и НАТО в отношении России. Организатором акции, на которой присутствовало порядка 20 тысяч человек, выступил бывший премьер Италии, возглавляющий оппозиционное "Движение пяти звёзд" Джузеппе Конте.
Кадры с антиправительственного митинга в Риме. Видео © Twitter / M5SBerlino / valeriorenzi
Шествие началось на площади Республики и закончилось на проспекте Римских форумов. Митинговавшие раскритиковали нынешнюю власть, указав, что конфликт на Украине спровоцировало расширение НАТО. Известный итальянский режиссёр Мони Овадия, который также присоединился к акции, обвинил США в систематическом вранье и развязывании войны. Он подчеркнул, что украинский кейс готовился много лет, чтобы подавить Россию. Манифестанты несли флаги республики, партии, регионов, откуда специально приехали в Рим, а также плакаты с лозунгами о мире.
"Мы не намерены отказываться и отступаться от мирных переговоров — это единственный выход", — заявил глава "пятизвёздочных" Конте, выступая перед собравшимися.
Ранее жители Лейпцига и других городов ФРГ вновь вышли на митинги против действий НАТО. По мнению участников очередной акции, Берлин — это марионетка Вашингтона. Протестующие призвали пересмотреть политику в отношении Украины.