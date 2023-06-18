Масштабный митинг в поддержку России и против НАТО прошёл в Риме

Масштабный антиправительственный митинг прошёл в Риме против политики Евросоюза и НАТО в отношении России. Организатором акции, на которой присутствовало порядка 20 тысяч человек, выступил бывший премьер Италии, возглавляющий оппозиционное "Движение пяти звёзд" Джузеппе Конте.

Кадры с антиправительственного митинга в Риме. Видео © Twitter / M5SBerlino / valeriorenzi

Шествие началось на площади Республики и закончилось на проспекте Римских форумов. Митинговавшие раскритиковали нынешнюю власть, указав, что конфликт на Украине спровоцировало расширение НАТО. Известный итальянский режиссёр Мони Овадия, который также присоединился к акции, обвинил США в систематическом вранье и развязывании войны. Он подчеркнул, что украинский кейс готовился много лет, чтобы подавить Россию. Манифестанты несли флаги республики, партии, регионов, откуда специально приехали в Рим, а также плакаты с лозунгами о мире.

"Мы не намерены отказываться и отступаться от мирных переговоров — это единственный выход", — заявил глава "пятизвёздочных" Конте, выступая перед собравшимися.