Полмиллиона поляков пришли на митинг против действующей власти в Варшаве
В Варшаве антиправительственный митинг собрал 500 тысяч человек
В Варшаве более полумиллиона поляков собрались на антиправительственном митинге, организованном партией оппозиции "Гражданская платформа". Кадры шествия появились в Сети.
В Польше идёт антиправительственный митинг. Фото © Twitter / PlatformaObywatelska
"В марше идёт около полумиллиона человек. Нас полмиллиона. <…> Демократия в Польше не умрёт. Мы этого не допустим", — написали организаторы в Twitter.
Участники стекаются на Замковую городскую площадь. На кадрах видно, что район полностью заполнен людьми, они столпились и на прилегающих улицах. По словам очевидцев, давка образовалась и в метро из-за огромного числа желающих поприсутствовать на акции.
Антиправительственная демонстрация в Варшаве. Видео © Twitter / Tygodnik Podhalański / SutrykJacek / Platforma_org
По центральным улицам демонстранты шли почти два часа, при этом замыкающие не успели за это время даже начать двигаться в колонне. В толпе мелькают флаги Евросоюза, Польши и США. Митинг приурочен к годовщине проведения в стране первых свободных парламентских выборов в 1989 году. Организаторы пояснили, что польские власти якобы нарушают принципы демократии и свободы, принимают поспешные решения и ведут антиевропейскую политику.
Ранее сообщалось, что Польша не хочет отзывать своего посла в России, чтобы не закрывать все каналы коммуникации. Варшава сослалась на то, что многие страны ЕС придерживаются такого же мнения.
Twitter / PlatformaObywatelska