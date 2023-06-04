Полмиллиона поляков пришли на митинг против действующей власти в Варшаве

В Варшаве более полумиллиона поляков собрались на антиправительственном митинге, организованном партией оппозиции "Гражданская платформа". Кадры шествия появились в Сети.

В Польше идёт антиправительственный митинг. Фото © Twitter / PlatformaObywatelska

"В марше идёт около полумиллиона человек. Нас полмиллиона. <…> Демократия в Польше не умрёт. Мы этого не допустим", — написали организаторы в Twitter.

Участники стекаются на Замковую городскую площадь. На кадрах видно, что район полностью заполнен людьми, они столпились и на прилегающих улицах. По словам очевидцев, давка образовалась и в метро из-за огромного числа желающих поприсутствовать на акции.

Антиправительственная демонстрация в Варшаве. Видео © Twitter / Tygodnik Podhalański / SutrykJacek / Platforma_org

По центральным улицам демонстранты шли почти два часа, при этом замыкающие не успели за это время даже начать двигаться в колонне. В толпе мелькают флаги Евросоюза, Польши и США. Митинг приурочен к годовщине проведения в стране первых свободных парламентских выборов в 1989 году. Организаторы пояснили, что польские власти якобы нарушают принципы демократии и свободы, принимают поспешные решения и ведут антиевропейскую политику.