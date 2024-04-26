НАТО и ЕС "прогнули" Испанию на поставки Украине ракет Patriot

Испания под давлением со стороны НАТО и ЕС, похоже, согласилась поставить Киеву ракеты Patriot. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на правительственные источники, но официально о принятом решении не сообщается.

"Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — говорится в публикации.