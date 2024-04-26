НАТО и ЕС "прогнули" Испанию на поставки Украине ракет Patriot
Pais: Испания под давлением НАТО и ЕС согласилась поставить Киеву ракеты Patriot
Испания под давлением со стороны НАТО и ЕС, похоже, согласилась поставить Киеву ракеты Patriot. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на правительственные источники, но официально о принятом решении не сообщается.
"Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — говорится в публикации.
Испания была в числе стран, которые, по данным СМИ, не хотят передавать Киеву системы ПВО, ссылаясь на собственный дефицит. Великобритания, Нидерланды и Польша тоже выступали против. Кроме того, Испания не планирует отправлять войска на Украину и не знает страны, которая бы планировала, заявил глава МИД Хосе Альбарес. Прежде было известно, что Испания поставила Киеву партию танков Leopard. Речь идёт об отремонтированной технике.
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