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26 апреля, 06:24

НАТО и ЕС "прогнули" Испанию на поставки Украине ракет Patriot

Pais: Испания под давлением НАТО и ЕС согласилась поставить Киеву ракеты Patriot

Испания под давлением со стороны НАТО и ЕС, похоже, согласилась поставить Киеву ракеты Patriot. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на правительственные источники, но официально о принятом решении не сообщается.

"Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — говорится в публикации.

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Испания была в числе стран, которые, по данным СМИ, не хотят передавать Киеву системы ПВО, ссылаясь на собственный дефицит. Великобритания, Нидерланды и Польша тоже выступали против. Кроме того, Испания не планирует отправлять войска на Украину и не знает страны, которая бы планировала, заявил глава МИД Хосе Альбарес. Прежде было известно, что Испания поставила Киеву партию танков Leopard. Речь идёт об отремонтированной технике.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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