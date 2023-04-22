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22 апреля, 06:55

Испания отправила Украине первую партию обещанных танков Leopard

Reuters: Испания направила Украине шесть отремонтированных танков Leopard

Испания направила Украине первую партию обещанных танков Leopard. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт военно-морского мониторинга западной военной помощи Киеву.

По данным агентства, судно с шестью отремонтированными танками уже направилось из порта Сантандер в Польшу. После этого техника будет передана Киеву. Когда именно прибудут боевые машины, не уточняется.

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Ранее о поставке Украине "Леопардов" объявили Дания и Нидерланды. Вот только ожидается она не ранее чем через год — в 2024-м. Как сообщило Минобороны Дании, в рамках долгосрочных обязательств будет поставлено 14 боевых машин. Причём это будет означать участие стран в "коалиции Leopard", которую поддерживают их партнёры и союзники.

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ТАСС / EPA / Javier Cebollada

Николь Вербер
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