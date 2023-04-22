Испания отправила Украине первую партию обещанных танков Leopard

По данным агентства, судно с шестью отремонтированными танками уже направилось из порта Сантандер в Польшу. После этого техника будет передана Киеву. Когда именно прибудут боевые машины, не уточняется.

Ранее о поставке Украине "Леопардов" объявили Дания и Нидерланды. Вот только ожидается она не ранее чем через год — в 2024-м. Как сообщило Минобороны Дании, в рамках долгосрочных обязательств будет поставлено 14 боевых машин. Причём это будет означать участие стран в "коалиции Leopard", которую поддерживают их партнёры и союзники.