В Испании рассказали об отчаянии Зеленского ABC: Зеленский впал в отчаяние после неудач ВСУ и усталости Запада от Украины 24 января, 12:41 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel

Владимир Зеленский явно ощущает отчаяние, к которому его привели неудачи ВСУ на фронте и нежелание западных стран продолжать военную помощь в прежнем объёме. Об этом пишет испанская ежедневная газета ABC.





"В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — отмечается в тексте.

Сейчас Зеленский совершает единичные и бессмысленные действия, которые ряд СМИ вынужден подавать в приукрашенном виде, чтобы создать иллюзию стабильности ситуации и "непобедимости" ВСУ. По утверждению автора публикации, Зеленский изо всех сил пытается удержать украинский конфликт в лидерах международной повестки, но, судя по всему, шансов на успех у российской стороны гораздо больше.

Ранее украинский бизнесмен и депутат Рады Сергей Тарута подверг жёсткой критике Владимира Зеленского и членов его администрации. По мнению олигарха, ещё нигде власти не действовали так же плохо, как в Незалежной.

Авторы Татьяна Миссуми