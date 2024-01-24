Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для звезды "Спартака" Промеса

"Война свиней у корыта": Медведев объяснил, зачем Киев сбил Ил-76 со своими гражданами

Под Краснодаром произошло землетрясение

МИД РФ обещал возмездие фанатикам в Киеве, отдавшим приказ сбить российский Ил-76 с украинцами

Губернатор Белгородской области подтвердил, что выживших при крушении Ил-76 нет

ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

ЦИК утвердила форму бюллетеня для выборов президента России

Госдума готовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

Ещё один борт с украинскими пленными экстренно развернулся после падения Ил-76 под Белгородом

Сбитый в зоне СВО российский лётчик два дня шёл к своим с осколком под самым сердцем

В Испании рассказали об отчаянии Зеленского

ABC: Зеленский впал в отчаяние после неудач ВСУ и усталости Запада от Украины

24 января, 12:41
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel

Владимир Зеленский явно ощущает отчаяние, к которому его привели неудачи ВСУ на фронте и нежелание западных стран продолжать военную помощь в прежнем объёме. Об этом пишет испанская ежедневная газета ABC.

"В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — отмечается в тексте.

Сейчас Зеленский совершает единичные и бессмысленные действия, которые ряд СМИ вынужден подавать в приукрашенном виде, чтобы создать иллюзию стабильности ситуации и "непобедимости" ВСУ. По утверждению автора публикации, Зеленский изо всех сил пытается удержать украинский конфликт в лидерах международной повестки, но, судя по всему, шансов на успех у российской стороны гораздо больше.

"Был похож на ходячий труп": Биограф описал жизнь Зеленского в бункере в начале СВО
"Был похож на ходячий труп": Биограф описал жизнь Зеленского в бункере в начале СВО

Ранее украинский бизнесмен и депутат Рады Сергей Тарута подверг жёсткой критике Владимира Зеленского и членов его администрации. По мнению олигарха, ещё нигде власти не действовали так же плохо, как в Незалежной.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!