Украинский олигарх жёстко разнёс Зеленского за некомпетентность
Олигарх Тарута обвинил Зеленского в некомпетентности, а Запад — в поражениях ВСУ
Украинский бизнесмен и депутат Рады Сергей Тарута подверг жёсткой критике Владимира Зеленского и членов его администрации. По мнению олигарха, ещё нигде власти не действовали так же плохо, как в Незалежной.
"Никто не демонстрировал такого уровня некомпетентности", — цитирует олигарха испанская El Mundo.
Также нардеп прокомментировал провалившееся контрнаступление ВСУ. Парламентарий подчеркнул, что войска были брошены в атаку под давлением зарубежных союзников Киева, которые не потрудились снабдить военных достаточным количеством оружия и боеприпасов. При таком раскладе шансы на успех с самого начала отсутствовали, уверен Тарута.
"Мне жаль это говорить, но ответственность ложится в основном на плечи Запада. Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остаётся беспокоиться только о рейтингах", — резюмировал бизнесмен.
Ранее Зеленского и власти Украины раскритиковал мэр Виталий Кличко. Он заявил о беспрецедентных поборах бизнесменов и притеснении журналистов. По мнению градоначальника, такая политика не приведёт в Евросоюз.
Flickr / President Of Ukraine