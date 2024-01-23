Украинский бизнесмен и депутат Рады Сергей Тарута подверг жёсткой критике Владимира Зеленского и членов его администрации. По мнению олигарха, ещё нигде власти не действовали так же плохо, как в Незалежной.

"Никто не демонстрировал такого уровня некомпетентности", — цитирует олигарха испанская El Mundo.

Также нардеп прокомментировал провалившееся контрнаступление ВСУ. Парламентарий подчеркнул, что войска были брошены в атаку под давлением зарубежных союзников Киева, которые не потрудились снабдить военных достаточным количеством оружия и боеприпасов. При таком раскладе шансы на успех с самого начала отсутствовали, уверен Тарута.

"Мне жаль это говорить, но ответственность ложится в основном на плечи Запада. Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остаётся беспокоиться только о рейтингах", — резюмировал бизнесмен.