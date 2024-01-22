"Политическая зачистка": Подозреваемый в госизмене нардеп раскрыл коварный план Зеленского

На Украине стартовала масштабная операция по политической зачистке, которая началась с задержания бизнесмена Игоря Мазепы. Об этом заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является [бывший президент Пётр] Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание", — заявил Дубинский.



Он подчеркнул, что Мазепа — это "близкий друг" соратника Порошенко Бориса Ложкина. Кроме того, в интересах бывшего президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа. Дубинский предположил, что основной интерес для Госбюро расследований Украины заключался в поиске документов, с помощью которых можно было бы предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели "чистой экономикой". После этого бывшего президента Украины могут отправить в СИЗО, заявил Дубинский, уточнив, что это его прогноз на февраль-март.

По его словам, цель таких акций — не допустить оппозицию к участию в коалиционном правительстве, которое с "большой долей вероятности" придётся создавать в марте-апреле. На этом якобы будут настаивать международные партнёры, уставшие от неэффективной монополии пропрезидентской партии "Слуга народа".