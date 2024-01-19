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18 января, 21:52

На Украине при пересечении границы с Польшей задержали крупного банкира

"Страна.ua": На Украине задержан крупный банкир Игорь Мазепа

Бизнесмен Игорь Мазепа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Igor Mazepa

Бизнесмен Игорь Мазепа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Igor Mazepa

На Украине при пересечении границы с Польшей был задержан бизнесмен Игорь Мазепа, основатель и руководитель одной из ведущих инвесткомпаний — Concorde Capital. Об этом сообщила "Страна.ua".

По информации издания, Мазепа является подозреваемым по делу о земельных махинациях в Вышгородском районе Киевской области. Комментарии официальных лиц по этому поводу пока отсутствуют.

В 2022 году компания задержанного купила киевский завод "Кузня на Рыбальском", ранее принадлежавший экс-президенту Украины Петру Порошенко. Есть версия, что эта сделка была фиктивной.

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А ранее украинский депутат обвинил в разворовывании госбюджета Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский и его окружение с 2012 года вывели в офшоры около 40 миллионов долларов.

Лариса Сафронова
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