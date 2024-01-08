Три украинских чиновника обогатились на $25 млн при закупке бронежилетов для ВСУ
Трёх экс-чиновников Минобороны Украины обвинили в растрате почти $25 млн
Один из экс-чиновников Минобороны Украины, обвиняемых в растрате госбюджета. Обложка © Telegram / Офис Генерального прокурора Украины
Бывшего замглавы Минобороны (МО) Украины и ещё двух экс-чиновников ведомства обвинили в растрате имущества на сумму 948 миллионов гривен (почти 25 миллионов долларов). Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны, коррупционное преступление было совершено при закупке бронежилетов для ВСУ.
Помимо бывшего замглавы ведомства, в преступлениях обвинили экс-руководителя департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов, а также экс-начальника управления развития вещевого обеспечения центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
По данным следствия, в 2022 году обвиняемые закупили 50 тысяч бронежилетов, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. Имена и фамилии фигурантов не раскрываются. Известно, что сейчас двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств, а третий в розыске.
Ранее Лайф сообщал, что украинские правоохранители задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны Незалежной. Его подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов) при закупке артиллерийских снарядов. Чиновник отправлен под арест до 19 февраля без права внесения залога.