Три украинских чиновника обогатились на $25 млн при закупке бронежилетов для ВСУ

Бывшего замглавы Минобороны (МО) Украины и ещё двух экс-чиновников ведомства обвинили в растрате имущества на сумму 948 миллионов гривен (почти 25 миллионов долларов). Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны, коррупционное преступление было совершено при закупке бронежилетов для ВСУ.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемые закупили 50 тысяч бронежилетов, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. Имена и фамилии фигурантов не раскрываются. Известно, что сейчас двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств, а третий в розыске.