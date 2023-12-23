Желавшего нажиться на закупке снарядов украинского военного чиновника арестовали

Задержанного ранее руководителя одного из главных управлений Минобороны Украины отправили под арест до 19 февраля без права внесения залога, рассказало украинское издание "Общественное" со ссылкой на прокуратуру Киева.

Чиновника задержали за попытку хищения 1,5 млрд гривен (около $40 млн) при закупке артиллерийских снарядов. Следствие выяснило, что в 2022 году он подписал контракт на поставку боеприпасов и, несмотря на возможность закупки товаров по меньшей цене и без посредников, подтвердил более дорогой контракт. В результате иностранной фирме-посреднику было переведено 1,5 млрд гривен, что на 30% больше стоимости прямого контракта.