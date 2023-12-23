Желавшего нажиться на закупке снарядов украинского военного чиновника арестовали
Чиновника Минобороны Украины арестовали за хищение $40 млн при закупке снарядов
Задержанного ранее руководителя одного из главных управлений Минобороны Украины отправили под арест до 19 февраля без права внесения залога, рассказало украинское издание "Общественное" со ссылкой на прокуратуру Киева.
Чиновника задержали за попытку хищения 1,5 млрд гривен (около $40 млн) при закупке артиллерийских снарядов. Следствие выяснило, что в 2022 году он подписал контракт на поставку боеприпасов и, несмотря на возможность закупки товаров по меньшей цене и без посредников, подтвердил более дорогой контракт. В результате иностранной фирме-посреднику было переведено 1,5 млрд гривен, что на 30% больше стоимости прямого контракта.
Ранее Лайф сообщал, что украинские правоохранители задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны Незалежной. Причину этого раскрыли в Службе безопасности Украины. Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
t.me / Служба безопасности Украины