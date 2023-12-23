Чиновник Минобороны Украины хотел нажиться при закупках снарядов, но попался

Украинские правоохранители задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны Незалежной. Как передаёт Служба безопасности Украины в телеграм-канале, мужчину подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов) при закупке артиллерийских снарядов.

Стражи правопорядка рассказали, что чиновник в прошлом году подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. Следствие считает, что задержанный причастен к переводу иностранной фирме-посреднику денежных средств в размере 1,5 миллиарда гривен, несмотря на наличие альтернативного контракта с тем же изготовителем по меньшей стоимости и без посредников.

В настоящее время мужчина отстранён от исполнения служебных обязанностей. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.