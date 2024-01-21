В США обвинили Зеленского в злоупотреблении властью для устранения оппозиции на Украине

Владимир Зеленский злоупотреблял властью ради устранения оппозиции на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского журналиста Саймона Шустера. В материале рассказали обо всех инцидентах, которые доказывают, что Зеленский превышал должностные обязанности.

"Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ", — говорится в публикации.

В издании напомнили, что при Зеленском экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в госизмене, а у представителей оппозиционных сил отбирали гражданство. Также там вспомнили и про помощников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которых допрашивали без оснований и отстраняли от должностей.