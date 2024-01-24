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24 января, 08:23
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"Был похож на ходячий труп": Биограф описал жизнь Зеленского в бункере в начале СВО

Журналист Шустер описал быт Зеленского в бункере после начала СВО

Журналист издания Time Саймон Шустер, который пишет биографию Владимира Зеленского и для этого провёл в его обществе уже год, в своей книге The Showman описал, как проходила жизнь главы киевского режима в бункере в первые месяцы после начала СВО на Украине. Отрывки из его работы приводит Bloomberg.

По словам Шустера, убежище для Зеленского располагается под киевской резиденцией президента. Проведённые в бункере ночи стали самым тяжёлым временем для главы киевского режима: кровать была такой узкой, что едва хватало места, чтобы пошевелиться, а телефон Зеленского без умолку жужжал.

"В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены", приводит журналист слова политика.

С едой в бункере было небогато. На встречах иногда раздавали сладкое, а на общей кухне можно было достать мясные консервы и зачерствевший хлеб. Один из украинских министров заявил, что ему пришлось несколько дней подряд питаться шоколадом.

Сам же Зеленский сильно побледнел от жизни под землёй без солнечного света и свежего воздуха, рассказывает Шустер. По словам помощницы политика, тот выглядел "как ходячий труп".

"Живой человек не может так выглядеть. Однажды утром президент пробормотал: "Доброе утро". Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии", цитирует её автор книги.

Впрочем, пишет журналист, со временем жить в бункере стало полегче. У Зеленского даже появилось время для яичницы на завтрак, а его подчинённым стали выдавать горячее питание: хот-доги, кнедлики из картошки и гуляш.

Зеленский без поддержки Запада оказался в непростом положении, указали в Кремле
Зеленский без поддержки Запада оказался в непростом положении, указали в Кремле

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл тайную мечту Зеленского, связанную с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля, глава киевского режима очень хочет, чтобы его тоже поддерживал народ, однако это у него не получается.

Обложка ©

Getty Images / Burak Akbulut

Юрий Лысенко
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