"Был похож на ходячий труп": Биограф описал жизнь Зеленского в бункере в начале СВО

Журналист издания Time Саймон Шустер, который пишет биографию Владимира Зеленского и для этого провёл в его обществе уже год, в своей книге The Showman описал, как проходила жизнь главы киевского режима в бункере в первые месяцы после начала СВО на Украине. Отрывки из его работы приводит Bloomberg.

По словам Шустера, убежище для Зеленского располагается под киевской резиденцией президента. Проведённые в бункере ночи стали самым тяжёлым временем для главы киевского режима: кровать была такой узкой, что едва хватало места, чтобы пошевелиться, а телефон Зеленского без умолку жужжал.

"В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены", — приводит журналист слова политика.

С едой в бункере было небогато. На встречах иногда раздавали сладкое, а на общей кухне можно было достать мясные консервы и зачерствевший хлеб. Один из украинских министров заявил, что ему пришлось несколько дней подряд питаться шоколадом.

Сам же Зеленский сильно побледнел от жизни под землёй без солнечного света и свежего воздуха, рассказывает Шустер. По словам помощницы политика, тот выглядел "как ходячий труп".

"Живой человек не может так выглядеть. Однажды утром президент пробормотал: "Доброе утро". Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии", — цитирует её автор книги.

Впрочем, пишет журналист, со временем жить в бункере стало полегче. У Зеленского даже появилось время для яичницы на завтрак, а его подчинённым стали выдавать горячее питание: хот-доги, кнедлики из картошки и гуляш.