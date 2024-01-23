Зеленский без поддержки Запада оказался в непростом положении, указали в Кремле
Песков: Зеленский находится в непростом положении
Владимир Зеленский в настоящее время находится в довольно непростом положении, ведь он лишился финансовой поддержки, которая раньше поступала в Киев с Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский находится в очень непростом положении, ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов", — сказал он журналистам.
При этом и внутри страны сложилась непростая ситуация: на Украине неспокойно, многие жители открыто высказывают своё недовольство киевским режимом.
А ранее Зеленского на смех поднял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Российский политик жёстко прошёлся по его указу об "исторически населённых украинцами" территориях нашей страны, отметив, что "незатейливый пропагандистский ход старший украинский наркоман" предпринял в результате провала Киева на фронте.
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