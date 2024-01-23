Владимир Зеленский в настоящее время находится в довольно непростом положении, ведь он лишился финансовой поддержки, которая раньше поступала в Киев с Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский находится в очень непростом положении, ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов", — сказал он журналистам.

При этом и внутри страны сложилась непростая ситуация: на Украине неспокойно, многие жители открыто высказывают своё недовольство киевским режимом.