Песков раскрыл тайную мечту Зеленского, связанную с Путиным

Владимир Зеленский хочет быть похожим на президента РФ Владимира Путина, чтобы его тоже поддерживал народ, однако это у него не получается. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается — и всё больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так", — сказал представитель Кремля на видео в телеграм-канале Зарубина.