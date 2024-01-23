Песков раскрыл тайную мечту Зеленского, связанную с Путиным
Песков: Зеленский хочет быть похожим на Путина, но у него не получается
Владимир Зеленский хочет быть похожим на президента РФ Владимира Путина, чтобы его тоже поддерживал народ, однако это у него не получается. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео © t.me / Зарубин
"Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается — и всё больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так", — сказал представитель Кремля на видео в телеграм-канале Зарубина.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл причину ненависти Зеленского к Путину. Человеку свойственно винить в своих неудачах других людей и ненавидеть их за это, напомнил знаменитый эрудит.
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