Человеку свойственно винить в своих неудачах других людей и ненавидеть их за это, и Владимир Зеленский — явный тому пример. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, отвечая на вопрос о причинах такого негативного отношения Зеленского к президенту России Владимиру Путину.

"Зеленский — сам кузнец своего несчастья. Но признавать он это, естественно, не хочет. Он не хочет признать и тот факт, что лёг сам и положил всю страну под Коллективный Запад. Что фактически привело к уничтожению Украины", — сказал парламентарий в беседе с сайтом MK.ru.

Вассерман считает, что как только Зеленский начнёт мыслить здраво, то сразу поймёт, что сам является виновником разрушения своей страны и собственной карьеры. В России для него были открыты все двери: он снимался в фильмах и участвовал в разнообразных телешоу.

"Когда тебе дают всё, у тебя очень большая вероятность решить, что этого мало. Зеленский, которому в России были открыты все двери, так и посчитал", — добавил депутат.