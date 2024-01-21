Регион

Уведомления отключены

21 января, 20:13

Возомнил себя Черчиллем: Украинский дипломат рассказал о наглой выходке Зеленского в Лондоне

Дипломат Пристайко: Зеленский посидел в кресле Черчилля, несмотря на запрет

Владимир Зеленский посидел в кресле одного из самых выдающихся политических деятелей Великобритании прошлого века — Уинстона Черчилля, несмотря на строгий запрет. Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал бывший посол Украины в Соединённом Королевстве Вадим Пристайко.

Как сообщил дипломат, Зеленский во время одного из своих визитов в Лондон посетил музей, посвящённый деятельности бывшего британского премьера. На экскурсии служитель показал Зеленскому кресло, в котором сидел Черчилль.

Когда Зеленский увидел эту достопримечательность, то поспешил попробовать посидеть в нём. По словам Пристайко, тот сделал это, несмотря на запрет, о котором его предупредили во время посещения музея. У Зеленского потом в шутку спросили, почувствовал ли он себя Черчиллем, после чего последовал ответ, что, "действительно, что-то такое почувствовал".

В США обвинили Зеленского в злоупотреблении властью для устранения оппозиции на Украине
В США обвинили Зеленского в злоупотреблении властью для устранения оппозиции на Украине

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский упустил возможность получить финансирование Киева со стороны Запада. Как считают зарубежные аналитики, причиной стал его отказ проводить мирные переговоры с Россией.

Обложка ©

T.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров