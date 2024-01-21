Возомнил себя Черчиллем: Украинский дипломат рассказал о наглой выходке Зеленского в Лондоне

Владимир Зеленский посидел в кресле одного из самых выдающихся политических деятелей Великобритании прошлого века — Уинстона Черчилля, несмотря на строгий запрет. Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал бывший посол Украины в Соединённом Королевстве Вадим Пристайко.

Как сообщил дипломат, Зеленский во время одного из своих визитов в Лондон посетил музей, посвящённый деятельности бывшего британского премьера. На экскурсии служитель показал Зеленскому кресло, в котором сидел Черчилль.

Когда Зеленский увидел эту достопримечательность, то поспешил попробовать посидеть в нём. По словам Пристайко, тот сделал это, несмотря на запрет, о котором его предупредили во время посещения музея. У Зеленского потом в шутку спросили, почувствовал ли он себя Черчиллем, после чего последовал ответ, что, "действительно, что-то такое почувствовал".