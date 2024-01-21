Там добавили, что западные финансисты готовы передать деньги в Киев при условии прекратить боевые действия в Незалежной. По информации издания, на экономическом форуме в Давосе Зеленский ещё больше усугубил ситуацию для своей страны. Из-за отказа от мирных переговоров с Россией он вернулся на Украину с пустыми руками.