В США назвали катастрофическое последствие отказа Зеленского от переговоров с Россией
NYP: Зеленский лишил Киев шансов на финансирование, сорвав переговоры с Россией
Владимир Зеленский упустил возможность получить финансирование Киева со стороны Запада, отказавшись проводить мирные переговоры с Россией. Об этом пишет американская газета New York Post (NYP).
"Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомблённые технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала", — указано в статье.
Там добавили, что западные финансисты готовы передать деньги в Киев при условии прекратить боевые действия в Незалежной. По информации издания, на экономическом форуме в Давосе Зеленский ещё больше усугубил ситуацию для своей страны. Из-за отказа от мирных переговоров с Россией он вернулся на Украину с пустыми руками.
Напомним, 14 января в Давосе состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского. Россия не была приглашена на мероприятие. К слову, в ходе него глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу фарсом. По данным Bloomberg, всё закончилось ничем. В Кремле заявили, что мероприятие представляет собой "разговор ради разговоров", а без российских представителей обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта бессмысленно.