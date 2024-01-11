Зеленский выступил против перемирия с Россией
Зеленский заявил, что прекращение боевых действий поможет только России
Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня, его слова приводит ERR.
"Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведёт к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то ещё", — заявил Зеленский.
Он добавил, что приостановка огня даст России преимущество. Он также отметил, что Запад не успевает поставлять вооружение ВСУ.
А ранее советник Зеленского Михаил Подоляк сделал довольно дерзкое заявление. Он указал, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил этот ультиматум Киева происками западных спецслужб. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прогресса в мирном процессе по Украине пока не просматривается, поэтому Россия продолжает СВО.
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