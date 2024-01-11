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11 января, 14:53

Зеленский выступил против перемирия с Россией

Зеленский заявил, что прекращение боевых действий поможет только России

Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня, его слова приводит ERR.

"Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведёт к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то ещё", — заявил Зеленский.

Он добавил, что приостановка огня даст России преимущество. Он также отметил, что Запад не успевает поставлять вооружение ВСУ.

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А ранее советник Зеленского Михаил Подоляк сделал довольно дерзкое заявление. Он указал, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил этот ультиматум Киева происками западных спецслужб. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прогресса в мирном процессе по Украине пока не просматривается, поэтому Россия продолжает СВО.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Александра Мышляева
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