Рогов объяснил происками западных спецслужб ультиматум Украины по переговорам

Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов раскритиковал заявление советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев выдвинет Москве ультиматум.

"Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот", — приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил Рогов, чиновник говорит то, что ему навязывает Запад, чтобы повысить градус ненависти и эскалации конфликта, а также затянуть как можно больше людей в настоящую "мясорубку". Вместе с тем он выразил уверенность, что переговоров не будет, поскольку их в принципе "не с кем вести".

"Что Зеленский, что Ермак и прочие Подоляки — это недоговороспособные люди и военные преступники, которые удерживают власть в своих руках только благодаря страху, страданиям и смерти людей", — указал Рогов.

С такими людьми, с преступниками и террористами, вести переговоры просто нельзя, потому что ни к чему хорошему это не приведёт, заключил глава движения "Мы вместе с Россией".