Рогов объяснил происками западных спецслужб ультиматум Украины по переговорам
Рогов: Заявивший об ультиматуме Подоляк понимает плачевную ситуацию на фронте
Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов раскритиковал заявление советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев выдвинет Москве ультиматум.
"Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот", — приводит его слова РИА "Новости".
Как отметил Рогов, чиновник говорит то, что ему навязывает Запад, чтобы повысить градус ненависти и эскалации конфликта, а также затянуть как можно больше людей в настоящую "мясорубку". Вместе с тем он выразил уверенность, что переговоров не будет, поскольку их в принципе "не с кем вести".
"Что Зеленский, что Ермак и прочие Подоляки — это недоговороспособные люди и военные преступники, которые удерживают власть в своих руках только благодаря страху, страданиям и смерти людей", — указал Рогов.
С такими людьми, с преступниками и террористами, вести переговоры просто нельзя, потому что ни к чему хорошему это не приведёт, заключил глава движения "Мы вместе с Россией".
Напомним, накануне советник Зеленского сделал довольно дерзкое заявление. Он указал, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". Его слова, конечно, пришлись по вкусу далеко не всем. Так, одной из первых его осадила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.
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