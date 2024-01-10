В Кремле констатировали "пустоту" в вопросе переговоров по Украине
Песков заявил, что в мирном процессе вокруг Украины пока нет прогресса
Прогресса в мирном процессе по Украине пока не просматривается, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьёзного в этом плане нет", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что на Украине всё ещё существует юридически закреплённый отказ от каких-либо переговоров, поэтому РФ продолжает специальную военную операцию.
А ранее советник Зеленского Михаил Подоляк сделал довольно дерзкое заявление. Он указал, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил этот ультиматум Киева происками западных спецслужб.
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