В Кремле констатировали "пустоту" в вопросе переговоров по Украине

Прогресса в мирном процессе по Украине пока не просматривается, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьёзного в этом плане нет", — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что на Украине всё ещё существует юридически закреплённый отказ от каких-либо переговоров, поэтому РФ продолжает специальную военную операцию.