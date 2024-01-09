"Хаосу придёт конец": В Германии раскрыли возможные сроки завершения конфликта на Украине
Депутат Моосдорф: Переговоры РФ и Запада по Украине должны начаться в 2024 году
В 2024 году могут начаться переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине. Такое предположение высказал депутат Бундестага Маттиас Моосдорф.
"Я этого ожидаю. Хаосу придёт конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире", — подчеркнул депутат в беседе с газетой "Известия".
Моосдорф дополнил, что в мире в настоящее время наблюдается сильная усталость от нынешнего американского лидера Джо Байдена. Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.
А ранее Лайф писал, что действующий президент Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединённые Штаты ещё до президентских выборов. По словам бывшего американского лидера Дональда Трампа, он является единственным кандидатом, способным спасти Америку. Трамп пообещал, что в случае победы на выборах не допустит третьей мировой.
Shutterstock