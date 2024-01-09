"Хаосу придёт конец": В Германии раскрыли возможные сроки завершения конфликта на Украине

В 2024 году могут начаться переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине. Такое предположение высказал депутат Бундестага Маттиас Моосдорф.

"Я этого ожидаю. Хаосу придёт конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире", — подчеркнул депутат в беседе с газетой "Известия".

Моосдорф дополнил, что в мире в настоящее время наблюдается сильная усталость от нынешнего американского лидера Джо Байдена. Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.