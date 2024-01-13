Хочет, но не может: В Киеве раскрыли мечты Зеленского о перемирии с Россией

Владимир Зеленский готов признать, что перемирие с Россией необходимо Украине. Уже сейчас он завуалированно намекает на это, но в скором времени будет вынужден говорить более чётко. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Корнейчук.

По словам эксперта, Вашингтон неспроста требует от Киева ясного плана боевых действий. Тем самым американские власти пытаются склонить Незалежную к якобы самостоятельному решению о прекращении конфликта. Соответствующие сигналы уже звучат из уст главкома ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР Кирилла Буданова.

"[Сигналы о перемирии] потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо. Он говорит завуалированно, но придёт время, когда придётся говорить об этом чётко", — отметил киевский политолог в эфире ютуб-канала "Да, это так".