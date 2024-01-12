Призыв Владимира Зеленского "закончить" с Владимиром Путиным дорого обойдётся политику, уверен член президиума организации "Офицеры России" Тимур Сыртланов. По замечанию полковника, которое приводит сайт MK.ru, автору слов придётся сполна ответить за сказанное.

Скандальное заявление Зеленский сделал во время своего турне по Прибалтике. Он подчеркнул, что если Москва победит киевский режим, то она якобы захочет захватить Литву, Латвию и Эстонию, а потому необходимо сообща бороться с российским лидером и "закончить" с ним.

Сыртланов уверен, что теперь отставного актёра ожидает международный розыск, инициированный правоохранительными органами РФ. Будут приложены все усилия, дабы спросить с политика за сказанное.

"В рамках специальной военной операции после освобождения русских городов, в том числе и Киева, Владимир Зеленский либо сам капитулирует, либо будет застрелен при задержании", — заключил офицер.