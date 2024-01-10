Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву. Он планирует провести встречи с президентом, премьером и спикером Сейма прибалтийской республики.

"Наши надёжные друзья и партнёры — Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс", — говорится в телеграм-канале Зеленского.