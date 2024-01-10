Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву
Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву. Он планирует провести встречи с президентом, премьером и спикером Сейма прибалтийской республики.
"Наши надёжные друзья и партнёры — Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс", — говорится в телеграм-канале Зеленского.
В ходе визита в Литву он планирует провести переговоры с президентом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, встретиться с представителями политических сил, СМИ и украинской общины. Анонсировано, что обсуждаться будут интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, вопросы безопасности.
А ранее Лайф писал, что Украина и её союзники перед Новым годом провели тайную встречу по "формуле мира". Представители Киева пытались заручиться поддержкой курса на мирные переговоры с Россией, но серьёзного результата, по словам источников, так и не добились. В МИД РФ сочли, что тайная встреча является всего лишь попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского.
Getty Images / Chip Somodevilla