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10 января, 11:09

Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву

Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву. Он планирует провести встречи с президентом, премьером и спикером Сейма прибалтийской республики.

"Наши надёжные друзья и партнёры — Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс", — говорится в телеграм-канале Зеленского.

В ходе визита в Литву он планирует провести переговоры с президентом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, встретиться с представителями политических сил, СМИ и украинской общины. Анонсировано, что обсуждаться будут интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, вопросы безопасности.

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А ранее Лайф писал, что Украина и её союзники перед Новым годом провели тайную встречу по "формуле мира". Представители Киева пытались заручиться поддержкой курса на мирные переговоры с Россией, но серьёзного результата, по словам источников, так и не добились. В МИД РФ сочли, что тайная встреча является всего лишь попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Александра Вишнякова
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