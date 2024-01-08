В Раде назвали Зеленского политическим трупом

Владимир Зеленский уже "умер политически" и для него нет смысла идти на новые выборы. Такое заявление в эфире ютуб-канала радио New Voice сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко.

"Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", — заявил Костенко.