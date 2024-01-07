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7 января, 02:53

Слаб и истощён: Зеленскому вынесли неутешительный диагноз на Западе

Британский полковник Кемп усомнился в победе Киева из-за слабости Зеленского

Владимир Зеленский не сможет достичь победы в конфликте на Украине, так как он слишком слаб и истощён. Политик не имеет никакой стратегии, а его соратники постепенно становятся противниками, считает отставной британский полковник Ричард Кемп.

В статье под названием "Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы" офицер подчёркивает, что провал контрнаступления ВСУ серьёзно подорвал положение бывшего актёра. Попытка взвалить ответственность за фиаско на ближайшее окружение лишь ополчила киевский истеблишмент против политика.

"Зеленский, вероятно, истощён почти двумя годами военных действий", — сказано в материале Кемпа для газеты Telegraph.

Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе и Харькове
Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе и Харькове

А ранее Зеленский назвал народ виновником неудачного контрнаступа. По его мнению, украинское общество слишком зациклилось на внутренних проблемах, из-за чего дела на фронте идут плохо.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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