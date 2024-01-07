Владимир Зеленский не сможет достичь победы в конфликте на Украине, так как он слишком слаб и истощён. Политик не имеет никакой стратегии, а его соратники постепенно становятся противниками, считает отставной британский полковник Ричард Кемп.

В статье под названием "Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы" офицер подчёркивает, что провал контрнаступления ВСУ серьёзно подорвал положение бывшего актёра. Попытка взвалить ответственность за фиаско на ближайшее окружение лишь ополчила киевский истеблишмент против политика.

"Зеленский, вероятно, истощён почти двумя годами военных действий", — сказано в материале Кемпа для газеты Telegraph.