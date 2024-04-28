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28 апреля, 00:25

"Как можно быстрее": Зеленский вновь потребовал от Запада ЗРК Patriot

Зеленский призвал Запад поставить минимум семь систем Patriot, и как можно быстрее

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский назвал минимальное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые нужны киевскому режиму. Как он заявил в своём видеообращении в телеграм-канале, Украине нужно минимум семь таких систем.

"Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы всё это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнёров", — заявил Зеленский.

Без помощи Запада опять не обойтись: Киев и сам может производить ПВО, но есть нюанс
Без помощи Запада опять не обойтись: Киев и сам может производить ПВО, но есть нюанс

Напомним, что Зеленский ранее неоднократно заявлял о нехватке поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) от Запада. Так, 8 апреля он признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал так называемых западных партнёров Незалежной поставить больше систем ПВО.

Алексей Соловьёв
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