"Как можно быстрее": Зеленский вновь потребовал от Запада ЗРК Patriot
Зеленский призвал Запад поставить минимум семь систем Patriot, и как можно быстрее
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский назвал минимальное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые нужны киевскому режиму. Как он заявил в своём видеообращении в телеграм-канале, Украине нужно минимум семь таких систем.
"Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы всё это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнёров", — заявил Зеленский.
Напомним, что Зеленский ранее неоднократно заявлял о нехватке поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) от Запада. Так, 8 апреля он признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал так называемых западных партнёров Незалежной поставить больше систем ПВО.