"Как можно быстрее": Зеленский вновь потребовал от Запада ЗРК Patriot

Владимир Зеленский назвал минимальное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые нужны киевскому режиму. Как он заявил в своём видеообращении в телеграм-канале, Украине нужно минимум семь таких систем.

"Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы всё это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнёров", — заявил Зеленский.