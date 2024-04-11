Без помощи Запада опять не обойтись: Киев и сам может производить ПВО, но есть нюанс
Зеленский заявил, что Украина работает над производством собственных систем ПВО
Украина наладит производство собственных систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи глав государств Инициативы трёх морей в Литве.
"У нас нет ПВО, такой ПВО собственного производства, как Patriot. Просто нет. Я хочу сказать, что нам нужно время, нам нужно, чтобы партнёры нам помогли. Нам не нужны системы Patriot навсегда. Мы обязательно сможем производить свои системы. Мы начали над этим работать. Я считаю, что мы это обязательно сможем", — указал он.
По его словам, Незалежная вдруг стала производить не только ПВО, но и снаряды калибра 155 мм, которые используют страны НАТО, системы радиоэлектронной борьбы, а также беспилотники, которые могут пролететь тысячи километров. Как уточнил Зеленский, на переговорах с участниками саммита он обсуждал дополнительное спонсирование киевских производств.
Ранее Зеленский устроил истерику Европе из-за темпов поставок оружия на Украину. Он призвал лидеров стран – членов Евросоюза увеличить финансирование, а также раскритиковал темпы передачи вооружения Киеву.
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