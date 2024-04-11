Без помощи Запада опять не обойтись: Киев и сам может производить ПВО, но есть нюанс

"У нас нет ПВО, такой ПВО собственного производства, как Patriot. Просто нет. Я хочу сказать, что нам нужно время, нам нужно, чтобы партнёры нам помогли. Нам не нужны системы Patriot навсегда. Мы обязательно сможем производить свои системы. Мы начали над этим работать. Я считаю, что мы это обязательно сможем", — указал он.