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13 июня, 20:53

Трамп назвал появление российского флота у берегов Кубы немыслимым

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Прибытие российских военных кораблей на Кубу является немыслимым, заявил экс-лидер США Дональд Трамп в ходе выступления.

"Мы хотим видеть, что вооружённые силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо", — заявил Трамп и добавил, что американцы хотят видеть успехи США, которых сейчас нет.

США направили на Кубу подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ
США направили на Кубу подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ

Как сообщал Life.ru, 12 июня корабли ВМФ РФ завершили учения по использованию высокоточного оружия и прибыли в порт Гаваны. Речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков", атомном подводном крейсере "Казань", среднем морском танкере "Академик Пашин" и спасательном буксирном судне "Николай Чикер". В США сообщили, что их администрация "внимательно следит" за российскими военными кораблями, которые прибыли на Кубу.

Оксана Попова
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