Трамп назвал появление российского флота у берегов Кубы немыслимым

"Мы хотим видеть, что вооружённые силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо", — заявил Трамп и добавил, что американцы хотят видеть успехи США, которых сейчас нет.