Подполье заявило о ликвидации наёмников с высшим офицерским составом ВСУ под Одессой

Российские войска уничтожили склад с боекомплектом в посёлке Чабанка в Одесской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, под огонь могли также попасть британские наёмники, обучающие украинских диверсантов.

"Есть данные о том, что после нескольких прилётов в Южный порт Одессы британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки", — написал Лебедев в телеграм-канале.

Подпольщик добавил, что в Чабанке находится зона отдыха военного совета Одесского округа, где располагается воинская часть А-1045. Неподалеку от неё, к слову, есть ещё одна часть — А-0546. Позже в беседе с РИА "Новости" Лебедев заявил, что в результате удара в районе Чабанки был ликвидирован высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наёмники. По его данным, в пансионате в настоящее время "куча трупов, куча раненых".