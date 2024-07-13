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13 июля, 15:53

Подполье заявило о ликвидации наёмников с высшим офицерским составом ВСУ под Одессой

Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили офицеров ВСУ и наёмников под Одессой

Российские войска уничтожили склад с боекомплектом в посёлке Чабанка в Одесской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, под огонь могли также попасть британские наёмники, обучающие украинских диверсантов.

"Есть данные о том, что после нескольких прилётов в Южный порт Одессы британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки", — написал Лебедев в телеграм-канале.

Подпольщик добавил, что в Чабанке находится зона отдыха военного совета Одесского округа, где располагается воинская часть А-1045. Неподалеку от неё, к слову, есть ещё одна часть — А-0546. Позже в беседе с РИА "Новости" Лебедев заявил, что в результате удара в районе Чабанки был ликвидирован высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наёмники. По его данным, в пансионате в настоящее время "куча трупов, куча раненых".

А до этого Лебедев сегодня сообщал, что в селе Буды Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами для ВСУ. По его словам, по объекту нанесли два удара.

"Прилетело знатно": Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке
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Тelegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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