"Ударили капитально": Подполье сообщило об уничтожении украинского состава с боеприпасами

Вооружённые силы России уничтожили украинский состав с боеприпасами в Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилёт в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. <...> В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Лебедева, первый прилёт был зафиксирован в 15:45, второй — в 16:10. В итоге был уничтожен состав с боеприпасами. Подпольщик указал, что по его данным, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами вооружений. Сейчас в ту сторону направляются машины скорой помощи.