"Ударили капитально": Подполье сообщило об уничтожении украинского состава с боеприпасами
Подпольщик Лебедев: Под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами
Вооружённые силы России уничтожили украинский состав с боеприпасами в Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилёт в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. <...> В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — приводит РИА "Новости" его слова.
По словам Лебедева, первый прилёт был зафиксирован в 15:45, второй — в 16:10. В итоге был уничтожен состав с боеприпасами. Подпольщик указал, что по его данным, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами вооружений. Сейчас в ту сторону направляются машины скорой помощи.
А ранее сообщалось, что Российская армия разнесла аэродром, терминал с техникой ВСУ и логово иностранных наёмников в Запорожской области. По данным подполья, за городом был слышен один очень мощный взрыв и два несколько меньшей силы.
Тelegram / Минобороны России