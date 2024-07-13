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13 июля, 14:03

"Ударили капитально": Подполье сообщило об уничтожении украинского состава с боеприпасами

Подпольщик Лебедев: Под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами

Вооружённые силы России уничтожили украинский состав с боеприпасами в Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилёт в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. <...> В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Лебедева, первый прилёт был зафиксирован в 15:45, второй — в 16:10. В итоге был уничтожен состав с боеприпасами. Подпольщик указал, что по его данным, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами вооружений. Сейчас в ту сторону направляются машины скорой помощи.

А ранее сообщалось, что Российская армия разнесла аэродром, терминал с техникой ВСУ и логово иностранных наёмников в Запорожской области. По данным подполья, за городом был слышен один очень мощный взрыв и два несколько меньшей силы.


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Тelegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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