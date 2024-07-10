Армия России ответным ударом разнесла аэродром, терминал с техникой ВСУ и логово иностранных наёмников
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по перегрузочному терминалу ВСУ в Запорожье
Армия России в ночь на 10 июля совершила серию атак по военным объектам на украинской территории, взрывы прозвучали в селе Беленькое Запорожской области, в Снигирёвке и Павловке Николаевской области, а также в городах Ровно и Одессе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.
"В Запорожской области по селу Беленькое был нанесён удар в районе перегрузочного терминала Нибулон, где хранится военная техника. Рядом, в колонии № 99, производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск. Известно о мощной детонации после прилёта. Территория перекрыта блокпостами, более подробностей нет", — говорится в посте подпольщика.
Координатор также рассказал о том, что в городе Ровно слышали сразу три взрыва. По мнению местных, прилёты были в западной части города, где расположена украинская военная часть. Второй взрыв прозвучал около 2:40, после него стал пропадать свет, предположительно, из-за того, что ракета ПВО попала в промежуточную опору ЛЭП. Третий прилёт произошёл около 4:00 утра, взрыв слышали со стороны аэропорта Ровно. В сопротивлении сообщили, что удар мог быть нанесён по ангарам с техникой возле взлётной полосы. Кроме того, на территории воздушной гавани находится сервисный центр обслуживания самолётов, переоборудованный под цех сборки беспилотников, а рядом с ним есть гостиничный комплекс "София", где часто квартируются иностранные наёмники.
Также представитель пророссийского подполья поделился информацией о том, что в Одессе произошло сразу несколько взрывов. Скорее всего, прилёты были за городом, иначе у местных было бы больше информации, говорят об одном очень сильном ударе и двух несколько меньшей мощности.
Взрывы также слышали в посёлке Снигирёвка Николаевской области, который за последние месяцы стал точкой сбора для украинских подразделений и военной техники. В местном сопротивлении сообщили, что по этому населённому пункту, а также по Павловке интенсивно отработали российские "Герани". Павловка становится целью атаки ВС РФ второй раз за месяц. До этого в населённом пункте был уничтожен склад боеприпасов. Сегодня удары наносились по расположению личного состава противника. В Снигирёвке сейчас все потерявшие хозяев дома заняты бойцами ВСУ, по одному из таких и прилетело. Местные сообщают, что в восемь утра завалы всё ещё разгребали, но более сотни украинских военнослужащих точно погибло, а пострадавших так много, что больница Снигирёвки не может их всех принять, подытожил Лебедев.
Напомним, что сегодня утром стало известно о взрыве в Ровно, за которым последовало мощное зарево. После этого в некоторых районах региона наблюдались перебои электроснабжения. В Хмельницкой области слышали работу ПВО. Примерно в то же время мэр Одессы сообщил о серии взрывов в городе.
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