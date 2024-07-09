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9 июля, 15:03

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

В Одессе раздался взрыв. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", — говорится в его публикации.

В регионе была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту сигнал отменён.

В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

Ранее стало известно о взрывах в Днепре и Николаевской области Украины, где предварительно была объявлена воздушная тревога. Сигнал опасности также звучал в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Юрий Лысенко
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