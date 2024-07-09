Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
В Одессе раздался взрыв. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", — говорится в его публикации.
В регионе была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту сигнал отменён.
Ранее стало известно о взрывах в Днепре и Николаевской области Украины, где предварительно была объявлена воздушная тревога. Сигнал опасности также звучал в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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