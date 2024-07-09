Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

В Одессе раздался взрыв. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", — говорится в его публикации.

В регионе была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту сигнал отменён.