Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил подчинённый киевским властям глава областной военной администрации Иван Фёдоров. Подробности, однако, он сообщать не стал.

В настоящее время в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах и в подконтрольном Киеву Херсоне. Что послужило причиной, пока не известно.

Ранее Минобороны РФ опровергло заявления Киева об ударах по гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что подобные "истерики" киевский режим устраивает не первый год и каждый раз накануне очередной "сходки своих покровителей из НАТО". Целью таких провокаций в Минобороны видят обеспечение дальнейшего финансирования Незалежной и продолжение войны "до последнего украинца". Напомним, поздним утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В частности, их слышали в Кривом Роге, Кропивницком и Киеве. В столице Незалежной, например, взрыв зафиксировали в районе военного завода "Артём".