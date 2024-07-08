Блогер из США Джексон Хинкл заявил, что в детскую больницу в Киеве утром в понедельник, 8 июля, попала американская ракета ПВО Patriot. Такой вывод он сделал, проанализировав опубликованные в соцсетях видео летящего снаряда и снимки, на которых запечатлены осколки от взрыва.

"Украина бомбила своих собственных мирных жителей снова. Ракета, попавшая в больницу, по-видимому, была ракетой-перехватчиком Patriot PAC-3 с заострённым носом, а не российской крылатой ракетой Х-101 с закруглённым носом. У ракеты на видео также отсутствуют характерные крылья российской Х-101", — написал он в соцсети X.

По словам блогера, некоторые проукраинские телеграм-каналы даже признали, что Киев разбомбил больницу. Хинкл призвал американского лидера Джо Байдена перестать отправлять вооружение киевскому режиму.