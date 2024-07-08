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8 июля, 16:47

Полянский заявил, что Россия опровергнет украинскую версию об ударе по Киеву на Совбезе ООН

Полянский: Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 9 июля в 17:00 мск

Во вторник, 9 июля, состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) по Украине, где Россия ознакомит всех с фактами, которые опровергают версию Киева об ударе гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия", — указал Полянский в своём телеграм-канале.

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Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ назвали не соответствующими действительности заявления властей Украины о якобы намеренном ракетном ударе по больнице. В дипведомстве подчеркнули, что фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты противовоздушной обороны (ПВО). А в Минобороны объяснили очередную "истерику" киевского режима предстоящим саммитом НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Никита Никонов
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