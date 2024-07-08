Полянский заявил, что Россия опровергнет украинскую версию об ударе по Киеву на Совбезе ООН

Во вторник, 9 июля, состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) по Украине, где Россия ознакомит всех с фактами, которые опровергают версию Киева об ударе гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия", — указал Полянский в своём телеграм-канале.