Военкор Коц раскрыл причастность Запада к удару по детской больнице в Киеве
Военкор Коц: По детской больнице в Киеве ударили ракетами из Patriot или NASAMS
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что удар по детской больнице в Киеве был нанесён крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101. Однако это ложь, что доказывают видео прилётов, снятые местными жителями, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, раскадровка видео показывает, что удар, скорее всего, был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS.
Стоп-кадр с летящей ракетой в Киеве. Фото © Telegram / Kyiv Today
"В частности, в этом ролике видно падение одной из ракет где-то в жилой застройке. Изучение раскадровки наглядно показывает, что это никакая не Х-101 — отсутствуют характерные "крылышки". По этой же причине это не "Калибр" и не Х-22", — пишет Коц в своём телеграм-канале.
Военкор добавил, что боеприпас очень похож на западные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Вероятно, снаряд во время перехвата потерял цель и упал где придётся, отметил эксперт.
"Friendly Fire по-киевски. А детей жалко. Как и тех, по которым Киев лупит уже 11-й год", — заключил Коц.
Напомним, что утром 8 июля в Кривом Роге, Кропивницком и Киеве прогремела серия взрывов. В столице Украины, например, хлопок зафиксировали в районе военного завода "Артём". В Минобороны РФ опровергли все обвинения в причастности ВС к атакам по гражданским объектам.
ТАСС / ЕРА / ROBERT GHEMENT