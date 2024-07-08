Военкор Коц раскрыл причастность Запада к удару по детской больнице в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что удар по детской больнице в Киеве был нанесён крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101. Однако это ложь, что доказывают видео прилётов, снятые местными жителями, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, раскадровка видео показывает, что удар, скорее всего, был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS.

Стоп-кадр с летящей ракетой в Киеве. Фото © Telegram / Kyiv Today

"В частности, в этом ролике видно падение одной из ракет где-то в жилой застройке. Изучение раскадровки наглядно показывает, что это никакая не Х-101 — отсутствуют характерные "крылышки". По этой же причине это не "Калибр" и не Х-22", — пишет Коц в своём телеграм-канале.

Военкор добавил, что боеприпас очень похож на западные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Вероятно, снаряд во время перехвата потерял цель и упал где придётся, отметил эксперт.