Кремль уличил Киев в наглых подлогах, напомнив про инсценировку в Буче

Киев не гнушается никаких подлогов — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Украины устроить очередную инсценировку в Херсоне.

"То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, — это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь", — подчеркнул представитель Кремля.