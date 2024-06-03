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Регион
3 июня, 09:45

Кремль уличил Киев в наглых подлогах, напомнив про инсценировку в Буче

Песков: Киев не гнушается никаких подлогов, как было с Бучей

Киев не гнушается никаких подлогов — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Украины устроить очередную инсценировку в Херсоне.

"То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, — это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, ранее пророссийское подполье сообщило, что Киев готовит новую провокацию с целью обвинить Россию в гибели мирных граждан. На этот раз целью выбран Херсон, находящийся сейчас под контролем ВСУ. По данным агентов, в город уже прибыла группа режиссёров и военных корреспондентов, их задача — инсценировать ранения людей в больницах, школах и других социальных учреждениях якобы "ударами ВС РФ".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Александр Юнашев
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