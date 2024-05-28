МО РФ уличило Киев в подготовке масштабной химической атаки

Вооружённые силы Украины планируют крупномасштабное применение токсичных веществ и активно запасаются антидотами, противогазами и другими средствами защиты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

Он обратил внимание на заявления Киева о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй"), которое запрещено конвенцией о химоружии.

"О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объёмах, которые явно чрезмерны", — сказал Кириллов.

Он также напомнил, что ВСУ неоднократно предпринимали попытки разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР: например, предприятия "Заря" — в Рубежном, "Азот" — в Северодонецке, завод "КоксоХим" — в Авдеевке.