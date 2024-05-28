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Регион
Опубликовано 28 мая 2024, 12:31
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МО РФ уличило Киев в подготовке масштабной химической атаки

Минобороны РФ: ВСУ планируют масштабное применение токсичных веществ

Вооружённые силы Украины планируют крупномасштабное применение токсичных веществ и активно запасаются антидотами, противогазами и другими средствами защиты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

Он обратил внимание на заявления Киева о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй"), которое запрещено конвенцией о химоружии.

"О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объёмах, которые явно чрезмерны", — сказал Кириллов.

Он также напомнил, что ВСУ неоднократно предпринимали попытки разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР: например, предприятия "Заря" — в Рубежном, "Азот" — в Северодонецке, завод "КоксоХим" — в Авдеевке.

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Напомним, что ранее жители ДНР сообщили, что ВСУ провели химическую атаку в Семёновке. Один из свидетелей рассказал журналистам, что химоружие вызывало проблемы с дыханием, рвоту и сильный кашель.

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Shutterstock / FOTODOM / Arcady

Александра Вишнякова
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