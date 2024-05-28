МО РФ уличило Киев в подготовке масштабной химической атаки
Минобороны РФ: ВСУ планируют масштабное применение токсичных веществ
Вооружённые силы Украины планируют крупномасштабное применение токсичных веществ и активно запасаются антидотами, противогазами и другими средствами защиты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
Он обратил внимание на заявления Киева о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй"), которое запрещено конвенцией о химоружии.
"О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объёмах, которые явно чрезмерны", — сказал Кириллов.
Он также напомнил, что ВСУ неоднократно предпринимали попытки разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР: например, предприятия "Заря" — в Рубежном, "Азот" — в Северодонецке, завод "КоксоХим" — в Авдеевке.
Напомним, что ранее жители ДНР сообщили, что ВСУ провели химическую атаку в Семёновке. Один из свидетелей рассказал журналистам, что химоружие вызывало проблемы с дыханием, рвоту и сильный кашель.
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