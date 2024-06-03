Киев готовит новую провокацию с целью обвинить Россию в гибели мирных граждан. На этот раз выбран Херсон, находящийся сейчас под контролем ВСУ. По данным российского подполья, в город уже прибыла группа режиссёров и военных корреспондентов, их задача — инсценировать ранения людей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях якобы "ударами ВС РФ".

"28 мая из города Киева в город Херсон прибыла группа режиссёров документального кино и военных корреспондентов общей численностью 13 человек для оперативной инсценировки ударов Российской армии по объектам гражданской инфраструктуры города. Спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей", — цитирует РИА "Новости" представителя херсонского подполья.

Предполагается, что группа будет снимать те объекты, которые были уже разрушены ранее, и использовать их в постановочных роликах. "Героями" видео станут националистически настроенные активисты.

Контролирует работу медийщиков в Херсоне опергруппа Главного управления разведки МО Украины, а сами корреспонденты и режиссёры прошли подготовку под руководством специалистов Великобритании и США.