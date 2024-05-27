Охранник Зеленского предлагал Киеву сдаться в первые дни СВО

В первые дни специальной военной операции (СВО) полковник охраны Владимира Зеленского, подозреваемый в покушении на него, предлагал сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев. Об этом сообщает газета The Times. Интересно, что он после этого не был отстранён: сослуживцы расценили его слова просто как эмоциональный всплеск.

"Мы не вооружённые силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость", — привели журналисты слова полковника.