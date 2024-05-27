Охранник Зеленского предлагал Киеву сдаться в первые дни СВО
The Times: Охранник Зеленского предлагал сдаться, если ВС РФ войдут в Киев
Охранник Зеленского предложил Киеву сдаться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В первые дни специальной военной операции (СВО) полковник охраны Владимира Зеленского, подозреваемый в покушении на него, предлагал сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев. Об этом сообщает газета The Times. Интересно, что он после этого не был отстранён: сослуживцы расценили его слова просто как эмоциональный всплеск.
"Мы не вооружённые силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость", — привели журналисты слова полковника.
Life.ru уже писал об отчёте Службы безопасности Украины, которая якобы сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского и обвинила в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим были арестованы два полковника Управления госохраны. А ранее стали известны новые детали дела. Оказалось, что полковники из охраны Зеленского готовили убийство начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* (внесён в список террористов и экстремистов).